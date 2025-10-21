Arrivo improvviso di grandine e temporali | scatta l' allerta meteo a Napoli

Napolitoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali a partire dalle 13 di oggi. L’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni improvvise e particolarmente intense, anche se di breve durata, su tutto il territorio, ad esclusione delle zone. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo forti Temporali, Nubifragi e Grandine - Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte (alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori inter ... Da ilmeteo.it

arrivo improvviso grandine temporaliMeteo, tre cicloni in arrivo sull'Italia: allerta meteo per forti temporali e grandine in diverse regioni - Un vortice, partito dalla Spagna, risucchia correnti piu fredde in discesa dalla Russia e provoca temporali e grandinate verso il Sud Italia. Riporta ilmattino.it

Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo Venti molto forti e Temporali con Grandine - occidentale verso l’Italia, nella giornata di oggi determinerà un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con fenomeni temporaleschi a ... Lo riporta ilmeteo.it

Cerca Video su questo argomento: Arrivo Improvviso Grandine Temporali