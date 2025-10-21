Arrivano nuovi dettagli sul figlio di Jabba the Hutt in The Mandalorian & Grogu
The Mandalorian & Grogu porterà Din Djarin e il suo Baby Yoda negli angoli più pericolosi della galassia per la loro prima avventura sul grande schermo. Tuttavia, il duo non sarà solo. Oltre alle speculazioni sul fatto che Katee Sackhoff riprenderà il ruolo della collega Mandaloriana Bo-Katan Kryze, una figura direttamente legata alla famigerata malavita, Rotta the Hutt, è confermata nel film. Recenti immagini nel teaser e notizie dal film mostrano il figlio di Jabba the Hutt, ora cresciuto e doppiato dall'attore vincitore di un Emmy Jeremy Allen White. Il personaggio, che è stato visto l'ultima volta come un bambino in Star Wars: The Clone Wars, è destinato a svolgere un ruolo centrale, ma la vera portata di tale ruolo non è ancora stata rivelata.
