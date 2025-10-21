Arrivano i rapaci per allontanare i piccioni | da novembre falconieri in azione
FALCONARA MARITTIMA – Un’arte millenaria come la falconeria si mette al servizio della collettività per rispondere a un’esigenza moderna: quella di allontanare i piccioni dai centri abitati. A partire da novembre Alex Barigelli e Alessandro Ceccarelli, due falconieri de ‘Le ali della terra’. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Arriva il progetto "Aquile delle alte Marche": telecamere e sale multimediali per ammirare i rapaci del Furlo e del Carpegna - facebook.com Vai su Facebook
Rapaci contro i piccioni: anche a Massa arriva l'alleanza "green" per il decoro urbano - Il Giunco - X Vai su X