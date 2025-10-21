arriva nelle librerie di tutto il mondo il libro postumo di virginia giuffre ecco le principali rivelazioni

Chi pensava, nel febbraio 2022, fosse tutto finito con l’accordo siglato tra il principe Andrea, 65 anni, e della povera Virginia Giuffre ora dovrà ricredersi. Lo scandalo sessuale che ha coinvolto il fratello di re Carlo non solo è tornato al centro del dibattito mediatico ma rischia, in queste ore, di esplodere completamente con conseguenze inimmaginabili (non solo per lui). Nobody’s Girl: nelle librerie il memoir che fa tremare i potenti. A risollevare il polverone è stato Nobody’s Girl, il memoir scritto da Virginia Giuffre un anno prima del suo suicidio (avvenuto, per chi non lo ricordasse, lo scorso aprile) e pubblicato postumo – esce oggi, 21 ottobre, in contemporanea mondiale – come da sua richiesta. 🔗 Leggi su Amica.it

