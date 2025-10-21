Arriva lo Slavia Juric | Tappa fondamentale per il cammino europeo Quanti dubbi in attacco
Bergamo. Ivan Juric non nasconde l’importanza che la partita contro lo Slavia Praga ha per l’ Atalanta. La definisce “tappa fondamentale per il cammino europeo”, perché andare a 6 punti significa avere altissime probabilità di avvicinare la zona playoff e garantirsi un posto nelle prime 24, tanto per cominciare. Ovvero regalare a Bergamo almeno un’altra notte europea. Per il resto si vedrà. “Le sensazioni sono positive, anche se mancano i gol” aggiunge il tecnico. Come trovarli? Magari partendo dai gol e da un attacco ancora tutto da disegnare. “Devo scegliere tra una punta vera e Lookman” afferma, ma il resto della formazione è ancora tutto nebuloso e da decretare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
