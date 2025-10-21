Bergamo. Ivan Juric non nasconde l’importanza che la partita contro lo Slavia Praga ha per l’ Atalanta. La definisce “tappa fondamentale per il cammino europeo”, perché andare a 6 punti significa avere altissime probabilità di avvicinare la zona playoff e garantirsi un posto nelle prime 24, tanto per cominciare. Ovvero regalare a Bergamo almeno un’altra notte europea. Per il resto si vedrà. “Le sensazioni sono positive, anche se mancano i gol” aggiunge il tecnico. Come trovarli? Magari partendo dai gol e da un attacco ancora tutto da disegnare. “Devo scegliere tra una punta vera e Lookman” afferma, ma il resto della formazione è ancora tutto nebuloso e da decretare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Arriva lo Slavia, Juric: “Tappa fondamentale per il cammino europeo”. Quanti dubbi in attacco