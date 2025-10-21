Arriva la patente a 17 anni ma esami più severi | sarà digitale anche sul cellulare L' eventuale ritiro valido in tutta l’Ue

Migliorare la sicurezza e ridurre il numero di vittime della strada in Europa, pari ormai a quasi 20.000 all’anno. Sono questi i principali obiettivi delle nuove norme sulle patenti approvate definitivamente dal Parlamento europeo. Le novità principali riguardano i neopatentati: è introdotta la patente ai 17 anni, ma accompagnati sino ai 18, sarà digitale, anche sul cellulare. E si prevedono esami. 🔗 Leggi su Feedpress.me

