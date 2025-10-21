D opo essersi dichiarato innocente per anni, arrivando persino a sborsare milioni di sterline nella speranza di bloccare ulteriori rivelazioni da parte di Virginia Roberts Giuffre, il principe Andrea non può più nascondersi. Il temuto memoir Nobody’s Girl. La mia storia di sopravvivenza in nome della giustizia, edito in Italia da Bompiani e oggi pubblicato in tutto il mondo, gli infierisce il colpo finale con un racconto dettagliato e spietato delle sofferenze causate alla Giuffre dal pedofilo Jeffrey Epstein, dalla compagna Ghislaine Maxwell e dallo stesso Andrea. Virginia Giuffre, l’accusatrice di Epstein e del principe Andrea, si è tolta la vita X Virginia Giuffre: «Il principe Andrea non può scappare alla giustizia». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Arriva in libreria l’attesa autobiografia di Virginia Giuffre. Con tutte le sconcertanti rivelazioni che il principe Andrea aveva cercato invano di bloccare