PONTEDERA Sono iniziati i lavori di riasfaltatura nei tratti più ammalorati di via Olivetti, sotto le pale eoliche, vicino alla zona industriale di Gello. Più volte i lavoratori e le aziende si erano lamentati di una strada che presentava buche fuori dal normale. Ogni volta che pioveva si aprivano crateri che diventavano pericolosi e dannosi per auto, motorini e monopattini in transito. I mezzi pesanti che ogni giorno frequentano la zona contribuivano a sfasciare la strada. "È un intervento che rientra nell’affidamento dell’accordo quadro – spiega Mattia Belli, assessore ai lavori pubblici del Comune di Pontedera – come avevamo detto questo intervento, che era partito ad inizio agosto con la riasfaltatura dei tratti ammalorati della Sarzanese Valdera sud tra la rotatoria della Coop e quella che va verso La Borra, sta proseguendo in questi giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arriva il nuovo asfalto per la zona industriale