Arriva il nuovo asfalto per la zona industriale
PONTEDERA Sono iniziati i lavori di riasfaltatura nei tratti più ammalorati di via Olivetti, sotto le pale eoliche, vicino alla zona industriale di Gello. Più volte i lavoratori e le aziende si erano lamentati di una strada che presentava buche fuori dal normale. Ogni volta che pioveva si aprivano crateri che diventavano pericolosi e dannosi per auto, motorini e monopattini in transito. I mezzi pesanti che ogni giorno frequentano la zona contribuivano a sfasciare la strada. "È un intervento che rientra nell’affidamento dell’accordo quadro – spiega Mattia Belli, assessore ai lavori pubblici del Comune di Pontedera – come avevamo detto questo intervento, che era partito ad inizio agosto con la riasfaltatura dei tratti ammalorati della Sarzanese Valdera sud tra la rotatoria della Coop e quella che va verso La Borra, sta proseguendo in questi giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
Arriva al Teatro Nuovo di Pisa l’attesissimo spettacolo “La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza”, di Les Moustaches Vai su Facebook
Arriva il nuovo asfalto per la zona industriale - PONTEDERA Sono iniziati i lavori di riasfaltatura nei tratti più ammalorati di via Olivetti, sotto le pale eoliche, vicino alla ... Scrive msn.com
Arriva il nuovo asfalto sulla Provinciale 14 - Iniziati i lavori di riasfaltatura della provinciale 14 nel Comune di Fabriano per un importo di 450mila euro. ilrestodelcarlino.it scrive