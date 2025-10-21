Arrestati a Eindhoven 180 tifosi del Napoli per aver provocato disordini

Lapresse.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati lunedì sera nel centro di Eindhoven, in Olanda, alla vigilia della partita di Champions League tra il Psv e gli azzurri di Antonio Conte. Secondo la polizia locale – come si legge sul sito olandese ‘de Gelderlander’ – il loro comportamento “ha provocato disordini “. Il folto gruppo di tifosi italiani è stato condotto alla stazione di polizia di Mathildelaan a bordo di tre autobus. Fermati anche quattro sostenitori del PSV. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

arrestati a eindhoven 180 tifosi del napoli per aver provocato disordini

© Lapresse.it - Arrestati a Eindhoven 180 tifosi del Napoli per aver “provocato disordini”

News recenti che potrebbero piacerti

arrestati eindhoven 180 tifosiArrestati a Eindhoven 180 tifosi del Napoli per aver “provocato disordini” - Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati lunedì sera nel centro di Eindhoven, in Olanda, alla vigilia della partita di Champions League tra il Psv e ... lapresse.it scrive

arrestati eindhoven 180 tifosiChampions, arrestati 180 tifosi del Napoli ad Eindhoven prima della gara col Psv - La polizia locale ha dichiarato che non si sono verificati veri e propri disordini o risse: secondo un ... Si legge su tg24.sky.it

arrestati eindhoven 180 tifosiChampions League, 180 tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven “per evitare disordini” - Nessuno scontro con i supporter locali, ma solo perché si trovavano nella zona di sicurezza istituita in città in vista della partita tra il Psv ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Arrestati Eindhoven 180 Tifosi