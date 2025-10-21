Arrestati a Eindhoven 180 tifosi del Napoli per aver provocato disordini

Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati lunedì sera nel centro di Eindhoven, in Olanda, alla vigilia della partita di Champions League tra il Psv e gli azzurri di Antonio Conte. Secondo la polizia locale – come si legge sul sito olandese 'de Gelderlander' – il loro comportamento "ha provocato disordini ". Il folto gruppo di tifosi italiani è stato condotto alla stazione di polizia di Mathildelaan a bordo di tre autobus. Fermati anche quattro sostenitori del PSV.

