Arrestati 180 tifosi del Napoli a Eindhoven | quali sono i motivi e le accuse nei loro confronti

180 tifosi del Napoli recatisi a Eindhoven per assistere alla partita contro il Psv di Champions League sono stati arrestati dalla polizia olandese. Sono stati condotti alla stazione di polizia di Mathildelaan e interrogati. Avrebbero "causato disordini con il loro comportamento", riporta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

180 tifosi del Napoli arresati a Eindhoven: caos prima della sfida Champions con il Psv Il Corsera precisa che la polizia ha dichiarato che non ci sono stati problemi ma sono stati «arrestati per impedire disordini» https://www.ilnapolista.it/2025/10/180-tifosi-del- - facebook.com Vai su Facebook

Scontri tra tifosi a Pisa, arrestati cinque ultras del Verona - X Vai su X

Arrestati a Eindhoven 180 tifosi del Napoli per aver “provocato disordini” - Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati lunedì sera nel centro di Eindhoven, in Olanda, alla vigilia della partita di Champions League tra il Psv e ... Riporta lapresse.it

Champions, arrestati 180 tifosi del Napoli ad Eindhoven prima della gara col Psv - La polizia locale ha dichiarato che non si sono verificati veri e propri disordini o risse: secondo un ... Da tg24.sky.it

Champions: arresti 180 tifosi del Napoli a Eindhoven. La polizia: “Fermi a titolo preventivo” - I supporter azzurri avrebbero violato le norme in materia di assembramenti in vista della sfida di stasera tra Psv e Napoli ... Si legge su tg.la7.it