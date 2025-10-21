Arrestati 180 tifosi del Napoli a Eindhoven per impedire disordini prima della partita di Champions

Il provvedimento è scattato lunedì sera, il gruppo si trovava nel centro della città. Gli agenti hanno chiesto che lasciassero la zona, al rifiuto sono intervenuti "per violazione del regolamento comunale in materia di assembramenti".

