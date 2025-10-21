Arrestati 180 tifosi del Napoli a Eindhoven | cosa è successo

Leggo.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Circa 180 tifosi del Napoli arrestati nel centro di Eindhoven. Le autorità olandesi, riferisce l'agenzia ANP (Algemeen Nederlands Persbureau), affermano che il gruppo avrebbe. 🔗 Leggi su Leggo.it

arrestati 180 tifosi del napoli a eindhoven cosa 232 successo

© Leggo.it - Arrestati 180 tifosi del Napoli a Eindhoven: cosa è successo

