Armi droga molestie e atteggiamenti aggressivi | controlli a raffica e in sei allontanati dalle zone rosse

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli nelle cosiddette “zone rosse” della città, aree particolarmente sensibili a causa del degrado urbano e del rischio elevato di episodi illeciti, con l’obiettivo di prevenire comportamenti molesti e contrastare ogni forma di illegalità.Nel corso dei. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Altre letture consigliate

Francavilla Fontana, nascondeva in casa 35 chili di droga e una pistola: arrestata pensionata di 70 anni #francavilla #cronaca #droga #armi Vai su Facebook

Venezia, avevano armi e droga in casa: arrestati padre e figlio. In manette sono finiti Massimo e Alessio Marconi, rispettivamente padre e fratello di Raffaele, condannato a 17 anni per l'omicidio di un cittadino tunisino avvenuto nel 2023 alle Guglie. - X Vai su X

Box condominiale trasformato in deposito di armi e droga. Hashish al "fresco" in un frigorifero - Il cambio di “destinazione d'uso” è stato effettuato da un 57enne, che è stato arrestato dalla polizia nella zona di Castel di Leva. Secondo romatoday.it

Droga e armi nel box sorvegliato da telecamere: arrestato 35enne legato al narcotraffico romano - Un sistema di videosorveglianza, collegato con il cellulare, e poi armi per proteggere il box dove era stipato il carico. Secondo rainews.it

Armi da guerra e telecamere per proteggere il box con la droga, arrestato 35enne: «Chili e chili di cocaina, hashish e marijuana» - I carabinieri hanno arrestato un cittadino romano di 35 anni, già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi ... Riporta leggo.it