Armi droga e musica trap | arrestato ‘The Future’ il frontman della 167 Gang

Malnate (Varese), 21 ottobre 2025 - È partita da Malnate l’ operazione ‘Note Stonate ’, l’inchiesta che ha portato nella mattinata di oggi martedì 21 ottobre all’esecuzione di 19 ordinanze di custodia cautelare. Tra gli arrestati figura anche Mattia Oliverio in arte ‘The Future’, il frontman della 167 Gang, una delle band trap più note nel Milanese, al centro della scena rap per le collaborazioni con artisti del calibro di Simba La Rue, Baby Gang e Tony Effe. Secondo le indagini, il rapper avrebbe avuto un ruolo ben diverso da quello artistico: sarebbe stato infatti il fornitore di armi e il capo di un gruppo di spacciatori attivi nei boschi di Malnate, dove operava una postazione di spaccio gestita da tre cittadini di origine nordafricana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Armi, droga e musica trap: arrestato ‘The Future’, il frontman della 167 Gang

