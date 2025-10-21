Armi alla polizia locale di Ortona protesta il Pci | Ritorno al Far West non è distribuendo pistole che si costruisce sicurezza

Fa discutere la decisione dell'amministrazione comunale di Ortona di dotare gli agenti della polizia locale di armi.La sezione ortonese del Partito Comunista Italiano si scaglia contro la giunta guida dal sindaco Angelo Di Nardo, che accusa di “riportare al Far West. La decisione della giunta Di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

