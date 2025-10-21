Armani | De Corato ' giusta linea FdI Cinisello doverosa intitolazione palazzetto'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Leggo le polemiche che in questi giorni stanno travolgendo Cinisello Balsamo su un'eventuale intitolazione del Palazzetto locale attualmente denominato 'Salvatore Allende'. Trovo assolutamente pertinente e anche molto idonea la proposta avanzata da Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale che vorrebbe intitolare l'attuale struttura a Giorgio Armani. Per quest'ultimo, che ha dedicato la sua vita alla moda e allo sviluppo del Made in Italy in tutto il mondo, sarebbe un giusto e gratificante riconoscimento, peraltro a poco più di un mese dalla sua prematura scomparsa. Invito quindi il gruppo Fdi a Cinisello a proseguire in questa giusta direzione che vede la mia più totale condivisione". 🔗 Leggi su Iltempo.it

