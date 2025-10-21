Armani ceo L’Oreal | Pronti a trattare per acquisire quota gruppo
Dopo l’alleanza con Kering, L’Oréal è pronta a prendere in considerazione trattative per acquisire il 15% di Armani. Così Nicolas Hieronimus, ceo di L’Oreal, in un’intervista a Le Figaro. Per il leader mondiale della cosmetica,- spiega nell’intervista – questo è un modo per garantire il futuro della sua partnership con il gruppo milanese, il cui creatore è scomparso il 4 settembre. Il marchio francese indicato dallo stilista per la cessione. Nel suo testamento lo stilista aveva chiesto che “ la Fondazione dopo 12 mesi ed entro i 18 mesi dall’apertura della successione dello stilista dovrà “ cedere in via prioritaria a uno tra il gruppo LVMH, gruppo Essilor Luxottica, Gruppo L’Oreal” il 15% della società Armani. 🔗 Leggi su Lapresse.it
