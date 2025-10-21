Ariston Group allarga la presenza in India
Cresce ancora il gruppo Ariston: ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione di un sito produttivo, in India, vicino Hyderabad. Lo storico gruppo, nato a Fabriano e riconosciuto a livello mondiale per le soluzioni di comfort climatico e l’acqua calda, ha annunciato la firma di un accordo per l’acquisizione di un moderno impianto di produzione di scaldacqua in India. "Questa operazione – spiegano dal gruppo - consentirà di avvicinare ulteriormente la produzione al mercato finale, migliorando l’efficienza dei costi per la gamma di prodotti destinati all’India e garantendo al contempo maggiore flessibilità e resilienza alla filiera produttiva". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
