Ariete la vittoria del cuore Sfida in bilico al quinto set

Lanazione.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vittoria al termine di una gara combattutissima. L’Ariete conquista il secondo successo su altrettante gare disputate in serie B2 femminile e lo fa al termine di una maratona, imponendosi contro l’ Ambra Cavallini Pontedera per 3-2 (23-25; 25-17; 27-29; 25-15; 15-11). Giorgia Furlan è uscita dal campo in lacrime a metà quarto parziale. Ariete in campo con Grucka e Fanelli in diagonale, Palandri e Mattei al centro, Saletti e capitan Nesi di banda e Conticini libero. Inizio equilibrato (6-6). L’Ambra scappa fino al 12-18. Prato torna sotto, ma il finale di set è tutto di Pontedera. Nel secondo parziale Nesi e Fanelli spingono Prato alla fuga immediata (7-3). 🔗 Leggi su Lanazione.it

ariete la vittoria del cuore sfida in bilico al quinto set

© Lanazione.it - Ariete, la vittoria del cuore. Sfida in bilico al quinto set

Altri contenuti sullo stesso argomento

ariete vittoria cuore sfidaAriete, la vittoria del cuore. Sfida in bilico al quinto set - L’Ariete conquista il secondo successo su altrettante gare disputate in serie B2 femminile e lo fa al termine di una maratona, imponendosi contro l’ ... Segnala msn.com

Oroscopo dei tarocchi di oggi 2 ottobre 2025, Ariete vive la sfida della Torre - L'oroscopo dei tarocchi di oggi, giovedì 2 ottobre, per l'Ariete mette al centro dell'attenzione la carta della Torre. Come scrive it.blastingnews.com

ariete vittoria cuore sfidaL'oroscopo di martedì 14 ottobre: ottima giornata per Ariete, Toro e Gemelli - La tua giornata: Oggi sentirai una spinta interiore a mettere ordine, come un nuotatore che perfeziona ogni bracciata. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ariete Vittoria Cuore Sfida