Ariete la vittoria del cuore Sfida in bilico al quinto set
Vittoria al termine di una gara combattutissima. L’Ariete conquista il secondo successo su altrettante gare disputate in serie B2 femminile e lo fa al termine di una maratona, imponendosi contro l’ Ambra Cavallini Pontedera per 3-2 (23-25; 25-17; 27-29; 25-15; 15-11). Giorgia Furlan è uscita dal campo in lacrime a metà quarto parziale. Ariete in campo con Grucka e Fanelli in diagonale, Palandri e Mattei al centro, Saletti e capitan Nesi di banda e Conticini libero. Inizio equilibrato (6-6). L’Ambra scappa fino al 12-18. Prato torna sotto, ma il finale di set è tutto di Pontedera. Nel secondo parziale Nesi e Fanelli spingono Prato alla fuga immediata (7-3). 🔗 Leggi su Lanazione.it
