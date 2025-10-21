Vittoria al termine di una gara combattutissima. L’Ariete conquista il secondo successo su altrettante gare disputate in serie B2 femminile e lo fa al termine di una maratona, imponendosi contro l’ Ambra Cavallini Pontedera per 3-2 (23-25; 25-17; 27-29; 25-15; 15-11). Giorgia Furlan è uscita dal campo in lacrime a metà quarto parziale. Ariete in campo con Grucka e Fanelli in diagonale, Palandri e Mattei al centro, Saletti e capitan Nesi di banda e Conticini libero. Inizio equilibrato (6-6). L’Ambra scappa fino al 12-18. Prato torna sotto, ma il finale di set è tutto di Pontedera. Nel secondo parziale Nesi e Fanelli spingono Prato alla fuga immediata (7-3). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ariete, la vittoria del cuore. Sfida in bilico al quinto set