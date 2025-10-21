Ariano Irpino si tinge di rosa | il 31 ottobre un evento dedicato alla prevenzione del tumore al seno
In occasione del mese della prevenzione del tumore al seno, anche Ariano Irpino si unisce alla campagna di sensibilizzazione con l'iniziativa "Ariano abbraccia il rosa", in programma per venerdì 31 ottobre 2025 presso il Centro Pastorale della città.Un appuntamento pensato per promuovere la.
