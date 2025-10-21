Arezzo di Bucchi meglio di Somma L’Ascoli pareggia | amaranto a +3

di Luca Amorosi Con la netta vittoria di Ravenna, l’ si è preso la testa solitaria della classifica, con 3 punti di vantaggio su Ravenna e Ascoli: i bianconeri ieri sera, nel posticipo del girone B, hanno pareggiato 1-1 a Carpi. Una prova di forza, quella in Romagna, che manda un segnale forte alle avversarie e al campionato, come se non fossero bastate le otto vittorie precedenti in nove gare. La nona sinfonia, tuttavia, è per ora il capolavoro di Bucchi e della sua "orchestra", considerato il valore della sfidante, fino a domenica capolista a pari merito con gli amaranto. Arrivati alla decima giornata, questa versione del Cavallino è la migliore dall’avvento dei tre punti e tra le migliori in 102 anni di storia amaranto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Arezzo di Bucchi meglio di Somma. L’Ascoli pareggia: amaranto a +3

