Arezzo corre verso la 26ª Maratonina | sport solidarietà e una città in movimento

Arezzo si prepara a indossare le scarpe da corsa. Domenica 26 ottobre torna la Maratonina Città di Arezzo, giunta alla ventiseiesima edizione, la "mezza maratona" di 21,097 chilometri che unisce sport, spettacolo e solidarietà. L'evento è organizzato dall' Unione Polisportiva Policiano con il patrocinio e il contributo di Comune di Arezzo, C.O.N.I., F.I.D.A.L., Provincia di Arezzo e Regione Toscana, e rappresenta ormai uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell'anno. «Ancora una volta vivremo una giornata di grande sport e partecipazione – ha commentato l'assessore allo sport Federico Scapecchi –.

