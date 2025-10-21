Arezzo cagnolina uccisa da una pietra al parco del Pionta | indagini in corso si cercano testimoni

Si chiamava Vita e, nonostante il nome, la sua è stata spezzata da un gesto assurdo. La cagnolina, una pinscher di 13 anni, è morta dopo essere stata colpita da una pietra lanciata durante una lite tra ragazzi al parco del Pionta, sabato pomeriggio intorno alle 16.30. La tragedia si è consumata in pochi istanti. Vita stava passeggiando con il suo proprietario lungo via Masaccio, diretta verso l’area cani, quando alcuni giovani hanno iniziato a lanciarsi sassi durante un diverbio. Uno di questi ha colpito in pieno la piccola pinscher, ferendola gravemente all’orecchio. Come racconta il Corriere di Arezzo: “Il suo padrone ha sentito delle voci, ma non ci ha fatto troppo caso – racconta Lucilla, ex compagna e co-proprietaria di Vita – poi si è voltato e l’ha vista a terra, colpita da una pietra. 🔗 Leggi su Lortica.it

