Arezzo | cagnolina muore colpita da un sasso durante rissa fra giovanissimi ai giardini

Firenzepost.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La piccola Vita, cagnolina di razza chihuahua di 13 anni, è morta dopo essere stata colpita da sassi durante una rissa avvenuta nei giorni scorsi al parco del Pionta di Arezzo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

