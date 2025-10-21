Arezzo | cagnolina muore colpita da un sasso durante rissa fra giovanissimi ai giardini
La piccola Vita, cagnolina di razza chihuahua di 13 anni, è morta dopo essere stata colpita da sassi durante una rissa avvenuta nei giorni scorsi al parco del Pionta di Arezzo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Scopri altri approfondimenti
Arezzo, cagnolina uccisa da una pietra al parco del Pionta: indagini in corso, si cercano testimoni - X Vai su X
Rosa Cipria-Shop Online Accessori. . , ! DOVE SIAMO: Via Pitagora 5, AREZZO (AR) ?Parcheggia comodamente GRATIS davanti e preparati a brillare ? A 2 passi dall’Autostrada ?IL NOSTRO O - facebook.com Vai su Facebook
Colpita da sassi durante la rissa, muore cagnolina - AREZZO: L'animale, che era a passeggio nel parco con il proprietario, avrebbe riportato lesioni tali da rendere necessaria la soppressione ... Segnala toscanamedianews.it
Colpita da sassi durante una rissa ad Arezzo, muore una cagnolina - Durante una rissa avvenuta nei giorni scorsi al parco del Pionta di Arezzo una cagnolina chihuahua, a passeggio con il suo padrone proprio in quel ... Secondo gonews.it