Un gruppo di quindici volontari ha deciso di dedicare una mattinata al bene comune, ripulendo i parchi e i prati che circondano Basiglio e Milano 3. Armati di guanti, pinze e tanta buona volontà, nel giro di poche ore sono riusciti a riempire circa trenta sacchi di rifiuti, restituendo decoro e bellezza a una delle aree verdi più frequentate del Sud Milano. Bottiglie, lattine, cartacce, sacchetti di plastica, scatolette, confezioni di cibo da asporto consumato per strada e poi abbandonato. "Abbiamo trovato di tutto - raccontano i volontari - dalle bottiglie di birra ai contenitori di fast food, fino a vecchi giocattoli dimenticati". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aree verdi ridotte a discariche: "Cibo e plastica: c’era di tutto"

