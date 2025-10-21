Aquile contrordine servito Resta D’Angelo per ora

Giornata aquilotta in stile kafkiano, quella andata in scena ieri in riva al Golfo, con l’esonero di mister Luca D’Angelo, deciso dalla dirigenza nel summit di domenica scorsa, non concretizzato e con il tecnico abruzzese regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti a Follo tra lo stupore generale. Nel mezzo, la trattativa con mister Guido Pagliuca, indicato come il successore di D’Angelo sulla panchina aquilotta, con il quale i dirigenti avevano trovato un accordo di massima domenica, naufragato ieri a mezzogiorno, parrebbe per divergenze sui collaboratori che avrebbero dovuto accompagnare il tecnico cecinese nella sua avventura alla guida dello Spezia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

