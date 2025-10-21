Giornata aquilotta in stile kafkiano, quella andata in scena ieri in riva al Golfo, con l’esonero di mister Luca D’Angelo, deciso dalla dirigenza nel summit di domenica scorsa, non concretizzato e con il tecnico abruzzese regolarmente presente alla ripresa degli allenamenti a Follo tra lo stupore generale. Nel mezzo, la trattativa con mister Guido Pagliuca, indicato come il successore di D’Angelo sulla panchina aquilotta, con il quale i dirigenti avevano trovato un accordo di massima domenica, naufragato ieri a mezzogiorno, parrebbe per divergenze sui collaboratori che avrebbero dovuto accompagnare il tecnico cecinese nella sua avventura alla guida dello Spezia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Aquile, contrordine servito. Resta D'Angelo... per ora