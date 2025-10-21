Appunti di stile dal backstage degli Angels | è il grande ritorno dell' estetica Y2K rivista in chiave attuale

C apelli voluminosi, pelli luminose e make-up scintillante. La nuova edizione del Victoria’s Secret Fashion Show, andata in scena a Brooklyn, segna un deciso ritorno all’estetica che ha reso celebre il marchio a cavallo di inizio millennio. Un revival che punta tutto su luminosità e sensualità classica. In definitiva, sull’ideale di bellezza che ha consacrato gli Angels come icone globali intramontabili. I look make up che vedremo ovunque questo autunno X Leggi anche › Angeli in lingerie. Tutto sulla sfilata Victoria’s Secret 2025 Le tendenze beauty secondo Victoria’s Secret. New York, sulla passerella dello show di lingerie più famoso del mondo va in scena un grande ritorno alle origini, almeno sul fronte del beauty look. 🔗 Leggi su Iodonna.it

