Appuntamento con la danza al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro
Arezzo, 21 ottobre 2025 – dove, venerdì 24 ottobre alle 21.00, andrà in scena la prova aperta al pubblico di Fuga, progetto coreografico di Gaetano Palermo e Michele Petrosino. I due artisti sono in residenza creativa a Sansepolcro, ospiti dell'Associazione culturale CapoTraveKilowatt. Fuga è una performance basata sulla corsa, che diventa metafora di una paradossale condizione esistenziale: quella di chi si muove pur restando fermo. Una sessione di allenamento su tapis roulant diventa l'occasione per una immaginazione derivale, su sonorità provenienti dalla musica barocca e dal mondo dell'intrattenimento, capace di riscrivere il senso stesso della pratica sportiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
Musica, pittura, scultura, danza, teatro, design. Primo grande appuntamento dedicato all'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo appuntamento con “Passaporti di Danza”: “Marco Spada” di Pierre Lacotte sarà al centro di un interessante dialogo fra Eleonora Abbagnato e la giornalista e docente di storia della danza Sara Zuccari. L’incontro si svolgerà al Teatro Costanzi il 22 ottob - X Vai su X
Appuntamento con la danza al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro - 00, andrà in scena la prova aperta al pubblico di Fuga, progetto coreografico di Gaetano Palermo e Michele Petrosino ... Come scrive lanazione.it
Ripartono le prove aperte al pubblico al teatro alla Misericordia di Sansepolcro - Arezzo, 11 settembre 2024 – Una nuova stagione di prove aperte si apre al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro diretto dall’Associazione CapoTrave/Kilowatt, che durante l'anno ospita artisti in ... Come scrive lanazione.it