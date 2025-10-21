Arezzo, 21 ottobre 2025 – dove, venerdì 24 ottobre alle 21.00, andrà in scena la prova aperta al pubblico di Fuga, progetto coreografico di Gaetano Palermo e Michele Petrosino. I due artisti sono in residenza creativa a Sansepolcro, ospiti dell'Associazione culturale CapoTraveKilowatt. Fuga è una performance basata sulla corsa, che diventa metafora di una paradossale condizione esistenziale: quella di chi si muove pur restando fermo. Una sessione di allenamento su tapis roulant diventa l'occasione per una immaginazione derivale, su sonorità provenienti dalla musica barocca e dal mondo dell'intrattenimento, capace di riscrivere il senso stesso della pratica sportiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Appuntamento con la danza al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro