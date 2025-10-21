Approvato l’aggiornamento del Puc a Nervi | la minoranza si astiene
Il Consiglio comunale di Genova ha approvato nel pomeriggio la delibera di aggiornamento del Piano Urbanistico Comunale per l’introduzione di una nuova unità insediativa di identità paesaggistica relativa al quartiere di Nervi, nel Municipio Levante. L’obiettivo è riconoscere e tutelare il valore. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
