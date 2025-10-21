Apple Martin | Non sono una nepo baby i mie genitori mi hanno insegnato l’etica del lavoro

Figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin la ragazza si è difesa dalle accuse di essere una raccomandata. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Apple Martin: «Non sono una nepo baby, i mie genitori mi hanno insegnato l’etica del lavoro»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Rebecca Miller racconta la genesi di Mr. Scorsese, il documentario in cinque capitoli disponibile su Apple TV+. Un ritratto intimo e monumentale di Martin Scorsese, tra vita privata, arte e fede, che attraversa decenni di cinema americano. La regista di Persona Vai su Facebook

Il debutto di Apple Martin, la figlia 18enne di Gwyneth Paltrow ospite di Chanel alla Paris Fashion Week - Apple Martin era già conosciuta all’opinione pubblica prima della sua nascita, quando i genitori, l’attrice e modella Gwyneth Paltrow e il frontman dei Coldplay Chris Martin, annunciarono il suo nome. Come scrive deejay.it

Apple Martin, con la sua famiglia dell’aristocrazia angloamericana al seguito, alla festa tipo Rotary di Terni è un duro colpo per noi cresciuti negli anni Novanta - Sono un’ottimista, credo nelle sorti magnifiche e progressive dell’umanità, ma le foto dell’ultimo ballo delle debuttanti a Parigi fanno vacillare anche me. Si legge su linkiesta.it

Apple Martin, identica alla madre Gwyneth Paltrow, debutta sul front row di Chanel - Seduta accanto a Lucy Boynton, Sadie Sink e Angèle, la giovanissima Apple, fin'ora apparsa solo sul profilo social della madre, e quindi in una delle prime e rare uscite pubbliche, indossava un ... Come scrive vogue.it