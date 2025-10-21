Apple-DMA ora lo scontro è in tribunale Così la società californiana si sta difendendo

Dday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Apple contesta in tribunale il Digital Markets Act: “Norme sproporzionate che minano privacy e innovazione”. 🔗 Leggi su Dday.it

apple dma ora lo scontro 232 in tribunale cos236 la societ224 californiana si sta difendendo

© Dday.it - Apple-DMA, ora lo scontro è in tribunale. Così la società californiana si sta difendendo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Apple: DMA, multa da €500 mln e scontro con la Commissione Ue - Apple accusa il DMA di peggiorare esperienza e sicurezza in Europa dopo la multa da €500 milioni. Lo riporta webnews.it

Apple contro la normativa europea (Dma) che imbriglia le big tech, ma per l’Unione europea difendere la concorrenza &#232; un valore - Con un documento di 25 pagine depositato nell’ambito della prima revisione della legge, la società di Cupertino ha chiesto l’abrogazione del Digital markets act ... Come scrive wired.it

Apple attacca il DMA, danneggia i consumatori e l’Europa lo deve ritirare - Apple dopo mesi di aumento del livello della polemica contro l’Europa (con prospettive molto preoccupanti paventate al proposito) per le regole sul mondo digitale, rompe gli indugi e chiede ... macitynet.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Apple Dma Scontro 232