Apple-DMA ora lo scontro è in tribunale Così la società californiana si sta difendendo
Apple contesta in tribunale il Digital Markets Act: “Norme sproporzionate che minano privacy e innovazione”. 🔗 Leggi su Dday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Concorrenza digitale, Ue allo scontro dopo la richiesta Apple di abrogare la legge #apple #dma #25settembre - X Vai su X
Ieri abbiamo avuto il piacere di incontrare le amiche e gli amici di Agedo Napoli, un momento prezioso di confronto e condivisione. Per noi di Apple Pie Arcigay Avellino le relazioni con le altre associazioni sono fondamentali: è attraverso la collaborazione e l’ - facebook.com Vai su Facebook
Apple: DMA, multa da €500 mln e scontro con la Commissione Ue - Apple accusa il DMA di peggiorare esperienza e sicurezza in Europa dopo la multa da €500 milioni. Lo riporta webnews.it
Apple contro la normativa europea (Dma) che imbriglia le big tech, ma per l’Unione europea difendere la concorrenza è un valore - Con un documento di 25 pagine depositato nell’ambito della prima revisione della legge, la società di Cupertino ha chiesto l’abrogazione del Digital markets act ... Come scrive wired.it
Apple attacca il DMA, danneggia i consumatori e l’Europa lo deve ritirare - Apple dopo mesi di aumento del livello della polemica contro l’Europa (con prospettive molto preoccupanti paventate al proposito) per le regole sul mondo digitale, rompe gli indugi e chiede ... macitynet.it scrive