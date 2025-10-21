Inter News 24 Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Dopo il successo contro la Roma ora la squadra di Chivu scende in campo per il match di Champions League contro l’Union Saint Gilloise. Indice dei Contenuti. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: matchday contro l’Union SG