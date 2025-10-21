Appello ad Ancona | tre anni al 31enne riformata l’assoluzione di Macerata

Un’aula silenziosa, un pomeriggio d’ottobre, una storia che torna a chiedere giustizia. La Corte d’appello di Ancona ha capovolto il verdetto di primo grado pronunciato a Macerata e ha condannato un 31enne a tre anni per violenza sessuale, riconoscendo l’ipotesi di minore gravità. Un cambio di rotta che riaccende il discorso pubblico sul consenso. Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Appello ad Ancona: tre anni al 31enne, riformata l’assoluzione di Macerata

Contenuti che potrebbero interessarti

Assolto per abusi su una 17enne perché 'aveva avuto già rapporti', sentenza ribaltata in appello. L'imputato era stato prosciolto in primo grado a Macerata, oggi ad Ancona la condanna a tre anni. La difesa andrà in Cassazione #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Strage in discoteca, 'uscita idonee per animali e paglia'. Processo d'appello ad Ancona, risentito consulente della Procura #ANSA - X Vai su X

Macerata, appello ribalta sentenza shock su uno stupro: 31enne condannato a tre anni - La Corte d’appello di Ancona ha rovesciato la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Macerata nei confronti di un 31enne accusato di violenza ... Lo riporta lapresse.it

Assolto in primo grado, condannato in appello: tre anni per violenza sessuale su minore - I giudici della Corte d'Appello di Ancona hanno condannato a 3 anni di reclusione un 31enne ritenuto colpevole di aver violentato una 17enne straniera nel Maceratese. Da msn.com

Condannato a tre anni in appello l'uomo assolto in primo grado perché la 17enne 'aveva avuto già rapporti' - Prosciolto a Macerata, la Corte d'appello di Ancona lo condanna a tre anni. Da ansa.it