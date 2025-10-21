App e dispositivi per il fitness possono aiutare i ragazzi a muoversi di più e a mangiare un po' meglio

La nuova ricerca ha rivelato che app, giochi e dispositivi indossabili possono effettivamente favorire abitudini più sane tra i bambini e gli adolescenti. Le tecnologie digitali, spesso considerate un rischio per la salute, hanno infatti dimostrato di poter aumentare l’attività fisica, migliorare la dieta e ridurre lievemente il peso corporeo, seppur con risultati ancora incerti su sonno e sedentarietà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Strava fa causa a Garmin! Una battaglia legale tra due giganti del fitness tech scuote il mondo degli sportivi. Brevetti violati, dispositivi a rischio e milioni di utenti coinvolti. Scopri cosa sta succedendo https://www.therunningclub.it/2025/10/04/strava-contro- Vai su Facebook

App e dispositivi per il fitness possono aiutare i ragazzi a muoversi di più e a mangiare (un po’) meglio - La nuova ricerca ha rivelato che app, giochi e dispositivi indossabili possono effettivamente favorire abitudini più sane tra i bambini e gli adolescenti ... fanpage.it scrive

I device per il fitness possono interferire con pacemaker e dispositivi cardiaci - Come certificato da diversi studi scientifici, i device per il fitness sono strumenti utili ed efficaci per aiutare a conquistare forma e benessere. Scrive quotidiano.net

Le app di fitness possono creare stress e ansia da prestazione - Usi app di fitness che ti motivano e ingaggiano sfide con altri utenti? Da gqitalia.it