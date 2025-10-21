Apice sequestrati 47 fumogeni durante partita di Prima Categoria | denunciato 24enne

I Carabinieri bloccano un giovane di Pannarano mentre tenta di entrare allo stadio con fumogeni nascosti. Sequestrati altri 45 ordigni pirotecnici.. Nel corso di un servizio di ordine pubblico predisposto in occasione di una partita di Prima Categoria disputata allo stadio comunale di Apice, i Carabinieri della locale Stazione hanno fermato un giovane che tentava di introdursi nel settore ospiti con due fumogeni nascosti addosso. Il 24enne di Pannarano è stato immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione. I militari hanno rinvenuto gli artifizi pirotecnici e proceduto con ulteriori controlli nell’area adiacente agli spalti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it