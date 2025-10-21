Aperte le prevendite per la quindicesima edizione di Musikè 2025 2026

Padovaoggi.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono aperte le prevendite su Ticketone per la nuova stagione di Musikè, la rassegna di musica, teatro, danza della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Dodici spettacoli, da novembre a giugno, tra Padova e Rovigo, con artisti di fama internazionale e un programma che intreccia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

