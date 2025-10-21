Aperitivo con delitto 6° Reggimento

Sabato 25 ottobre alle 20 e domenica 26 ottobre alle 18 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà un aperitivo con delitto e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani “6° Reggimento”.Durante la cerimonia di pensionamento e successivo passaggio di consegne. 🔗 Leggi su Romatoday.it

