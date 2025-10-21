APE Sociale | proroga al 2026 stop Opzione Donna e Quota 103

Scuolalink.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Legge di Bilancio 2026 delinea nuovi scenari per le pensioni flessibili. Il Governo ha deciso di rifinanziare l'APE Sociale per il 2026, confermandola come principale strumento di uscita anticipata agevolata. Tuttavia, la manovra segna uno stop a Opzione Donna e a Quota 103, che non vedranno proroghe. Questa scelta limita le opzioni di pensionamento flessibile, vincolando l'accesso alle scadenze già previste.Stop a Opzione Donna e Quota 103: le scadenzeLa Legge di Bilancio 2026 introduce una stretta significativa sulle opzioni di pensionamento flessibile. Salvo correttivi parlamentari, la manovra conferma la mancata proroga per due misure chiave: Opzione Donna e Quota 103. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

ape sociale proroga al 2026 stop opzione donna e quota 103

© Scuolalink.it - APE Sociale: proroga al 2026, stop Opzione Donna e Quota 103

News recenti che potrebbero piacerti

ape sociale proroga 2026APE sociale: nuova proroga al 2026 - Dalla bozza del disegno di legge di Bilancio arriva per l’APE sociale la proroga al 31 dicembre 2026, tuttavia non varieranno le condizioni di ... Come scrive ipsoa.it

ape sociale proroga 2026Pensioni, le novità dal 2026 e gli importi. Aumenti alle minime (ma solo per over 70 in difficoltà) - Pensioni, tutte le novità dal 2026: l'aumento delle minime e il mini- Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Ape Sociale Proroga 2026