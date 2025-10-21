Anziano salvato dai Carabinieri dopo un corto circuito in casa

Una mattinata di forte apprensione si è vissuta oggi, martedì 21 ottobre 2025, nel comune di Ceprano, in provincia di Frosinone (Frosinone). Intorno alle 12:30 circa, un principio d’incendio si è sviluppato all'interno di un'abitazione situata in Via San Manno.Le fiamme, originate verosimilmente. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondisci con queste news

L'uomo più anziano di 19 anni della moglie è riuscito ad allertare i carabinieri mentre la donna lo picchiava. Salvato dall'arrivo dei militari - facebook.com Vai su Facebook

Spaesato in bici in tangenziale: anziano salvato in galleria a Barghe - X Vai su X

Anziano di 88 anni si barrica in casa e appicca un incendio, poi punta la pistola contro i carabinieri che fanno irruzione per salvarlo - Molina in Val di Fiemme, dove carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti in un'abitazione in cui è divampato ... Lo riporta msn.com

80enne si perde nei boschi a Capriata d’Orba, così lo hanno salvato i carabinieri e un agricoltore - Un anziano disperso nei boschi è stato salvato dai Carabinieri grazie anche all’aiuto di un agricoltore. Da virgilio.it

Capriata d’Orba, 80enne si perde nei boschi: salvato dai Carabinieri con l’aiuto di un agricoltore - CAPRIATA D’ORBA – Brutta avventura per fortuna finita bene per uomo di 80 anni che, uscito una passeggiata nei boschi, ha perso l’orientamento e non ha ... Secondo radiogold.it