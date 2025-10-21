ANVUR secondo ANDU | ' Una devastante agenzia che va abolita'

L'ANVUR è stata creata nel 2006 per commissariare l'università. Secondo l'ANDU, l'Associazione Nazionale Docenti Universitari, questa agenzia ha snaturato la ricerca, burocratizzando l'attività scientifica. Difesa da una potente lobby accademico-ministeriale, l'ANVUR continua ad erodere l'autonomia e la democrazia universitaria.L’ANVUR, imposta per commissariare l’Università, va abolitaL’ANVUR è stata costituita nell’ottobre del 2006 per commissariare l’università (ricerca e didattica), utilizzando le ASN e la VQR che l’hanno snaturata, burocratizzandola, l’attività scientifica (v. nota 1).L’ANVUR è stata voluta e difesa da una potente e trasversale lobby accademico-ministeriale. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

