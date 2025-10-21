Antonio Mazzanti 22 anni e una voce poetica già potente | in libreria la sua raccolta Nebbia

Antonio Mazzanti è nato a Padova, ha 22 anni e scrive poesie. Dal 10 ottobre è in tutte le librerie e nelle librerie online il suo primo libro, “Nebbia”, una raccolta di componimenti edita dalla casa editrice La Vita Felice di Milano.Antonio MazzantiCresce tra Padova e Roma dove si stabilisce. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

