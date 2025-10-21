Antonio Conte sta pensando a un altro cambio ruolo per Kevin De Bruyne

Ci sarebbe un’inaspettata novità in casa Napoli alla vigilia della sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, l’allenatore Antonio Conte starebbe valutando un cambio tattico di grande rilievo: schierare Kevin De Bruyne in un ruolo completamente diverso dal solito. Il fuoriclasse belga, tradizionalmente impiegato come mezzala o . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

News recenti che potrebbero piacerti

Queste le parole di mister Antonio Conte sul percorso in Champions dei partenopei! La massima competizione europea dev'essere una scuola ed un banco di prova per il Napoli, per imparare dai migliori! Che ne pensate? Vai su Facebook

Occhiuto: “Antonio Conte è stato il presidente del consiglio”. La gaffe a un comizio in Calabria - X Vai su X

Antonio Conte sta pensando a un altro cambio ruolo per Kevin De Bruyne - Ci sarebbe un'inaspettata novità in casa Napoli alla vigilia della sfida di Champions League contro il PSV Eindhoven. dailynews24.it scrive

Conte sta pensando di schierare De Bruyne playmaker contro il Torino (Tuttosport) - Il tecnico del Napoli dovrà risolvere i problemi di formazione e secondo Tuttosport starebbe pensando ad un ruolo insolito per De Bruyne ... Come scrive ilnapolista.it

Ricordate la mossa di Milano? Conte ci sta ripensando: il motivo - Antonio Conte ancora una volta dovrà fare scelte di formazione per la prossima di campionato pensando anche alla sfida successiva in Champions League, quella in programma contro il ... Segnala tuttonapoli.net