Antognolla il castello umbro venduto al colosso immobiliare di Abu Dhabi per 150 milioni Ricci | Futuro più solido

Perugiatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Nel corso di quest'anno, insieme al nostro consiglio di amministrazione e all'intero team, abbiamo gestito con successo una fase di transizione cruciale per Antognolla, ponendo le basi per un futuro ancora più solido dell'azienda, oggi di proprietà di un prestigioso player internazionale. Di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

antognolla castello umbro vendutoTime out torna in onda, di cosa parliamo oggi: dal castello di Antognolla venduto a un arabo all'omicidio di Hekuran Cumani - Nuovo appuntamento della settimana con Time out, in onda oggi martedì 21 ottobre a partire dalle ore 11 su Radio Corriere dell'Umbria. Segnala corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Antognolla Castello Umbro Venduto