Antognolla il castello umbro venduto al colosso immobiliare di Abu Dhabi per 150 milioni Ricci | Futuro più solido
"Nel corso di quest'anno, insieme al nostro consiglio di amministrazione e all'intero team, abbiamo gestito con successo una fase di transizione cruciale per Antognolla, ponendo le basi per un futuro ancora più solido dell'azienda, oggi di proprietà di un prestigioso player internazionale. Di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
