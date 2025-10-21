Antognolla il castello umbro venduto al colosso immobiliare di Abu Dhabi per 150 milioni Ricci | Futuro più solido
"Nel corso di quest'anno, insieme al nostro consiglio di amministrazione e all'intero team, abbiamo gestito con successo una fase di transizione cruciale per Antognolla, ponendo le basi per un futuro ancora più solido dell'azienda, oggi di proprietà di un prestigioso player internazionale. Di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Il magnate emiratino Mohamed Alabbar ha acquistato il Castello di Antognolla in Umbria per circa 150 milioni di euro. L’operazione, conclusa a metà ottobre, punta a trasformare la tenuta in un resort di lusso internazionale, inserendo l’Umbria tra le nuove met - facebook.com Vai su Facebook
https://quotidianodellumbria.it/economia/il-castello-di-antognolla-parla-arabo-confermato-lacquisto-da-parte-di-eagle-hills-properties-di-abu-dhabi/… Il maniero ai piedi del Tezio, con resort e campo da golf, passa agli emiratini di Mohamed Alabbar: operazion - X Vai su X
Time out torna in onda, di cosa parliamo oggi: dal castello di Antognolla venduto a un arabo all'omicidio di Hekuran Cumani - Nuovo appuntamento della settimana con Time out, in onda oggi martedì 21 ottobre a partire dalle ore 11 su Radio Corriere dell'Umbria. Secondo corrieredellumbria.it