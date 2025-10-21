Antimafia richieste di condanna per il Nuovo Clan Graziano nel Vallo di Lauro
AVELLINO – Si è conclusa oggi davanti al Tribunale Collegiale di Avellino la requisitoria del pubblico ministero Luigi Landolfi, coadiuvato dalla pm Simona Rossi, nel procedimento a carico di presunti esponenti del “Nuovo Clan Graziano”. Il pm ha chiesto condanne complessive per sessanta anni di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
