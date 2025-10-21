Anticipazioni X Factor stasera 21 ottobre 2025 | le prove prima dei Live Show tra gli ospiti Annalisa per il lancio dell' album ' Ma io sono fuoco'

In programma ci sono le prove generali, contenuti esclusivi dal backstage e un nuovo appuntamento con Ante Factor, il format che anticipa le puntate live e svela retroscena e curiosità sui concorrenti Anticipazioni X Factor stasera, 21 ottobre 2025: ultimi preparativi prima dei Live Show La t. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Anticipazioni X Factor stasera, 21 ottobre 2025: le prove prima dei Live Show, tra gli ospiti Annalisa per il lancio dell'album 'Ma io sono fuoco'

Contenuti che potrebbero interessarti

Nella puntata di X Factor 2025 di giovedì 16 ottobre, i giudici scelgono i 12 concorrenti da portare ai Live. Le sedie, gli switch, le anticipazioni - facebook.com Vai su Facebook

X Factor 2025, le anticipazioni delle Last Call: chi andrà ai live show? - X Vai su X

X Factor, stasera si concludono i Bootcamp: le anticipazioni - Nella scorsa puntata, Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi si sono giocati l'X Pass, 'scegliendo' i loro talenti mentre Francesco Gabbani lo farà questa sera ... Riporta dire.it

Anticipazioni X Factor 2025, è tempo di Last Call: ultimo passo prima dei Live - Archiviate le audizioni e le due sessioni di Bootcamp, per X Factor 2025 è tempo di entrare nel vivo e delineare le squadre pronte ad affrontare i Live. Come scrive dilei.it

XF 2025, anticipazioni di stasera: i giudici - Ecco cosa ci aspetta nel Bootcamp 2 di X Factor 2025, stasera su Sky. Segnala style.corriere.it