Anticipazioni UeD | Maria De Filippi caccia dal centro studio una coppia torna Sabrina

Le anticipazioni di Uomini e Donne relative alla registrazione che è stata effettuata ieri, lunedì 20 ottobre, rivelano che c’è stato un momento molto concitato durante il quale Maria De Filippi ha perso le staffe contro una coppia. Nel parterre, poi, è ritornata Sabrina Zago, dopo la fallimentare prova di relazione con Nicola. Al Trono Classico, poi, finalmente Flavio Ubirti si è lasciato andare con una corteggiatrice. Anticipazioni Trono Over Uomini e Donne: Maria contro una coppia, torna Sabrina, Magda furiosa. Nella scorsa registrazione di Uomini e Donne, stando a quanto riportato su Lollo Magazine, si è partiti da Mario Lenti, il quale ha deciso di chiudere definitivamente la conoscenza con Cinzia Paolini. 🔗 Leggi su Tutto.tv

