Another Love replica puntata 21 ottobre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – martedì 21 ottobre – la soap turca Another Love.  Nella puntata odierna Leyla e Kenan, grazie all’aiuto di Ahmet, trovano l’orfanotrofio e incontrano un senzatetto che presenta dei disturbi mentali, le cui parole turbano Kenan. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 12 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

