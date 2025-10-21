Annalisa regina del pop ospite del primo live X Factor 2025 fuoco e magia su Sky e NOW

52 Platini e 14 Oro e tra le artiste più ascoltate su Spotify: Annalisa è ufficialmente la cantante solista più certificata del 2024. La regina del pop italiano ha collezionato premi e riconoscimenti sia in Italia che all'estero: Billboard Women in Music Awards a Los Angeles; Best Italian Act agli MTV Awards di Manchester; Fenomeno europeo dell'anno in Spagna. Prima artista femminile italiana ad.

annalisa regina del pop ospite del primo live x factor 2025 fuoco e magia su sky e now

© Digital-news.it - Annalisa regina del pop ospite del primo live X Factor 2025, fuoco e magia su Sky e NOW

