Annalisa regina del pop ospite del primo live X Factor 2025 fuoco e magia su Sky e NOW
52 Platini e 14 Oro e tra le artiste più ascoltate su Spotify: Annalisa è ufficialmente la cantante solista più certificata del 2024. La regina del pop italiano ha collezionato premi e riconoscimenti sia in Italia che all'estero: Billboard Women in Music Awards a Los Angeles; Best Italian Act agli MTV Awards di Manchester; Fenomeno europeo dell'anno in Spagna. Prima artista femminile italiana ad.
È tornata la regina del pop italiano: Annalisa ha rilasciato questa notte il nuovo album "MA IO SONO FUOCO", un progetto carico di aspettative e pronto a monopolizzare le classifiche di vendita delle prossime settimane.
Regina delle hit, voce potente e grandi doti musicali, Annalisa esce con l'album MAIOSONOFUOCO che suona come una dichiarazione di identità, sempre più matura e coinvolgente
Annalisa ospite della prima puntata dei Live di X Factor - Ospite della prima puntata sarà Annalisa, che presenterà il suo ultimo album Ma io sono fuoco.
X Factor 2025, live show dal 23 ottobre: Annalisa primo ospite - Dopo settimane di audizioni, bootcamp e selezioni, X Factor 2025 si prepara a entrare nella sua fase più attesa: giovedì 23 ottobre, su Sky e in streaming su
Annalisa, la regina del pop pubblica il nuovo album ''Ma io sono fuoco'' - ''Ma io sono fuoco" è il titolo del suo nuovo album di Annalisa, la regina del pop italiano, un progetto musicale dove il tema del tempo si unisce a quello del fuoco – simbolo di emozioni forti,