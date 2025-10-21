Anna Magnani una donna Il film firmato Guerritore | | Contò solo sulle sue forze

Ci sono migliaia di persone a dirle addio, tutto il popolo di Roma che è lì per salutare una grande artista ma anche una di loro, attrice straordinaria e donna autentica, una vita costellata di gioie, riconoscimenti ma segnata anche da profonde ferite. Le immagini in bianco e nero di allora, mostrano quella folla sterminata e commossa davanti alla Basilica di Santa Maria sopra Minerva dove si sono svolti i funerali di Anna Magnani, morta il 26 settembre 1973, a 65 anni. Ricorda questa icona del cinema, Anna, primo film da regista di Monica Guerritore che ne è anche protagonista e lo ha scritto insieme ad Andrea Purgatori, il giornalista scomparso a cui il film è dedicato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Anna Magnani, una donna. Il film firmato Guerritore:: "Contò solo sulle sue forze"

Alla Festa del Cinema di Roma, Monica Guerritore presenta "Anna", il film che celebra l'eredità e la forza di Anna Magnani Ambientato a Roma nel 1956, il film racconta una notte sospesa tra speranza e malinconia: quella in cui Magnani, in attesa della chia

Monica Guerritore: «Anna Magnani mi ha indicato la strada come attrice e come donna» - L'attrice ha presentato alla Festa del Cinema di Roma "Anna", la sua opera prima su Nannarella. Da iodonna.it

Monica Guerritore: «Anna Magnani mi ha indicato la strada, per me lei è stata un riferimento» - Con parole intense Monica Guerritore ha presentato Anna, il film da lei scritto, diretto e interpretato, dedicato alla vita privata e interiore di Anna ... Riporta ciakmagazine.it